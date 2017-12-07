Даугавпилс принялся решать проблему доступности коммунального и оперативного транспорта к муниципальным учреждениям, расположенных внутри дворов. В течение трёх лет в Даугавпилсе планируют отремонтировать около 60 дворов. Для приведения в порядок подъездных путей к детским садам и другим муниципальным учреждениям потребуется около полумиллиона евро из бюджета города, рассказывает Латвийское радио 4.

Плохое асфальтное покрытие, хаотичная парковка затрудняет проезд служебного транспорта. В Латгальском региональном центре неотложной медицинской помощи работает около 50 бригад. Из них одна шестая часть расположена в Даугавпилсе и не всегда машина может беспроблемно въехать во двор или проехать через него.



С аналогичными проблемами сталкиваются пожарные, рассказывает командир пожарно-спасательной части №1 города Даугавпилс майор Виталий Лисов:



«Дорожное покрытие очень сильно влияет на время прибытия. Мы должны спешить на вызов, но мы должны приехать в целости и сохранности, чтобы работать. Что касается дворовых территорий, то по дворам очень тяжело передвигаться. Там дорожное покрытие в очень плохом состоянии. Не во всех дворах, но во многих».



От качества дорожного покрытия зависит состояние транспорта, что может спровоцировать дополнительный ремонт. Кроме ям на дороге, существует другая проблема, которая затрудняет работу пожарным.



«Другая проблема – припаркованные дороги во дворе. Машины большие и очень тяжело подъехать или проехать к месту поближе. Было бы хорошо, если были бы оборудованы стоянки, а подъезды к домам свободны, но это идеальная ситуация», - отметил майор Виталий Лисов



Первые шаги по решению проблемы самоуправление предпримет в следующем году. Думой утверждена программа ремонта внутри дворовых территорий. Ежегодно планируется обновлять до 20 дворов. В сумме за три года ремонт обойдётся в полмиллиона евро.



«В первую очередь – это дворы, которые ведут к детским дошкольным учреждениям. Во-вторых – это те дворы, которые ведут к объектам самоуправления – это различные учреждения, а также объекты типа детских площадок и так далее. И дворы, которые соединяют несколько дворов вместе. В основном выбираются те дворы, где вообще ремонт не проводился, где ситуация плачевная и высокая интенсивность движения транспорта», - рассказывает заместитель председателя самоуправления Игорь Прелатов.