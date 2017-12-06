Даугавпилсский университет объявил о вакансии на место ректора ВУЗа. Как уже сообщалось ранее, нынешний ректор Арвид Баршевскис заканчивает работу в данной должности. Подходит к концу уже третий (и последний) срок. Претенденты могут подать необходимые документы до 6 января. Однако окончательный результат конкурса и имя нового ректора официально станут известны только ко второй половине февраля.

Напомним также, что Даугавпилсский университет ждет не только смена ректора, но и реорганизация, запланированная на следующий год. Ожидается, что после объединения с еще несколькими учебными заведениями ДУ будет преобразован в Восточно-Латвийский университет. Данный процесс однако временно приостановлен. Связано это с европроектом по усовершенствованию систем управления. Реализация его может продлиться около 4 лет.