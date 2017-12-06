28 ноября к сотрудникам патрульной службы муниципальной полиции Даугавпилса обратился человек, указавший на мальчика, который потерялся. Ребенок был взволнован, не мог назвать номера ни телефонов своих родителей, ни адрес проживания. Однако общими усилиями сотрудникам полиции самоуправления удалось выяснить, где живет мальчик и доставить его домой.

Полиция призывает родителей быть более внимательными, а также обсудить с детьми правила безопасности, напомнить правила дорожного движения, а маленьким детям рекомендуется запомнить контактную информацию о своих родителях, чтобы в случае непредвиденной ситуации можно было бы быстро разрешить проблему.



Муниципальная полиция обращается и к жителям с просьбой о том, чтобы, видя, что кому-то нужна помощь, не проходили равнодушно мимо, а сообщали о ситуации сотрудникам полиции самоуправления. Номер телефона: 65421500 . Номер телефона госполиции: 110 . Звонки принимаются круглосуточно без праздников и выходных.



Ваши участие и помощь могут помочь кому-то сохранить здоровье, а может даже и жизнь. Все мы помним ужасный случай в Лиепае, когда потерявшегося 5-летнего малыша Ваню Берладина, не успели найти вовремя и он погиб. Не проходите мимо, если вам показалось, что кому-то нужна помощь. Лучше спросить и получить ответ: «Спасибо. Все в порядке.», чем оставить человека в беде. Непредвиденные ситуации могут случится с каждым из нас, с кем-то близким нам и посторонним, со взрослым, с пожилым человеком, с ребенком. Пожалуйста, будьте внимательнее к окружающим.