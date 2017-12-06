В Даугавпилсе состоится Международная конференция «Сотрудничество в области информационных технологий на базе ВУЗов Москвы и Даугавпилса».
Основные темы, которые будут освещены в ходе конференции:
* «О Московском технологическом университете. Использование технологии блок-чейн в Интернете вещей»,
* «Инновационный виртуальный учебно-тренажерный комплекс для наноиндустрии».
В составе московской делегации в конференции примут участие:
* начальник НИЧ МИРЭА Виктория Дмитриевна Юловская,
* помощник начальника Академии ГПС МЧС России по ИТ, директор УМЦ ИТ МИРЭА Павел Русланович Кожеватов
*директор УНО "Электроника" МИРЭА Владимир Ильич Шишкин.
ПРОГРАММА
8 декабря, пятница. Даугавпилс
9.30-10.00 Регистрация участников. Кофе-брейк. Конференц-зал Латгальского филиала Института транспорта и связи. Даугавпилс, ул. Варшавас, 43b
10.00-10.30 Приветствия: Модератор: Силов Юрий Генрихович – руководитель Дома Москвы в Риге.
Владимиров Андрей Юрьевич - Генеральный консул Российской Федерации в Даугавпилсе.
Кожаев Дмитрий Юрьевич - начальник Управления стран СНГ, Балтии и поддержки соотечественников за рубежом Департамента внешнеэкономических и международных связей;
Васильев Вадим Игорьевич – старший советник Посольства Российской Федерации в Латвийской Республике;
Андрей Элксниньш – депутат Даугавпилсской думы.
Лилита Трещинска – руководитель Латгальского филиала Института транспорта и связи;
10.30 – 12.00 Пленарная сессия: Конференц-зал Латгальского филиала Института транспорта и связи.
Модератор: Гущин Виктор Иванович - директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований.
Юловская Виктория Дмитриевна - начальник НИЧ МИРЭА, к.х.н
«О Московском технологическом университете. Использование технологии блок-чейн в Интернете вещей»
Валентина Румянцева – директор филиала Балтийской Международной академии в г.Даугавпилс.
Кожеватов Павел Русланович - помощник начальника Академии ГПС МЧС России по ИТ, директор УМЦ ИТ МИРЭА. CrowdLearning – система обеспечения жизненного цикла учебных курсов.
_____________Спикер от Латгальского филиала Института транспорта и связи (На согласовании).
Шишкин Владимир Ильич - директор УНО "Электроника" МИРЭА, доцент, к.х.н. «Инновационный виртуальный учебно-тренажерный комплекс для наноиндустрии».
_____________Спикер от Высшей школы менеджмента информационных систем (На согласовании).
12.00- 12.20 – кофе-брейк.
9 декабря, суббота
XIV Международный турнир Генриха Силова по прыжкам высоту
Место проведения: Даугавпилс, Спортивный манеж (13-я школа; ул. Валкас, 4).
12.00 – Соревнования/женщины
13.00 – Церемония открытия турнира и награждения.
* «О Московском технологическом университете. Использование технологии блок-чейн в Интернете вещей»,
* «Инновационный виртуальный учебно-тренажерный комплекс для наноиндустрии».
В составе московской делегации в конференции примут участие:
* начальник НИЧ МИРЭА Виктория Дмитриевна Юловская,
* помощник начальника Академии ГПС МЧС России по ИТ, директор УМЦ ИТ МИРЭА Павел Русланович Кожеватов
*директор УНО "Электроника" МИРЭА Владимир Ильич Шишкин.
ПРОГРАММА
8 декабря, пятница. Даугавпилс
9.30-10.00 Регистрация участников. Кофе-брейк. Конференц-зал Латгальского филиала Института транспорта и связи. Даугавпилс, ул. Варшавас, 43b
10.00-10.30 Приветствия: Модератор: Силов Юрий Генрихович – руководитель Дома Москвы в Риге.
Владимиров Андрей Юрьевич - Генеральный консул Российской Федерации в Даугавпилсе.
Кожаев Дмитрий Юрьевич - начальник Управления стран СНГ, Балтии и поддержки соотечественников за рубежом Департамента внешнеэкономических и международных связей;
Васильев Вадим Игорьевич – старший советник Посольства Российской Федерации в Латвийской Республике;
Андрей Элксниньш – депутат Даугавпилсской думы.
Лилита Трещинска – руководитель Латгальского филиала Института транспорта и связи;
10.30 – 12.00 Пленарная сессия: Конференц-зал Латгальского филиала Института транспорта и связи.
Модератор: Гущин Виктор Иванович - директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований.
Юловская Виктория Дмитриевна - начальник НИЧ МИРЭА, к.х.н
«О Московском технологическом университете. Использование технологии блок-чейн в Интернете вещей»
Валентина Румянцева – директор филиала Балтийской Международной академии в г.Даугавпилс.
Кожеватов Павел Русланович - помощник начальника Академии ГПС МЧС России по ИТ, директор УМЦ ИТ МИРЭА. CrowdLearning – система обеспечения жизненного цикла учебных курсов.
_____________Спикер от Латгальского филиала Института транспорта и связи (На согласовании).
Шишкин Владимир Ильич - директор УНО "Электроника" МИРЭА, доцент, к.х.н. «Инновационный виртуальный учебно-тренажерный комплекс для наноиндустрии».
_____________Спикер от Высшей школы менеджмента информационных систем (На согласовании).
12.00- 12.20 – кофе-брейк.
9 декабря, суббота
XIV Международный турнир Генриха Силова по прыжкам высоту
Место проведения: Даугавпилс, Спортивный манеж (13-я школа; ул. Валкас, 4).
12.00 – Соревнования/женщины
13.00 – Церемония открытия турнира и награждения.
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Прощайте, Маэстро! (6)