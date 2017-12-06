6 декабря поляки Даугавпилса отмечают Миколайки (День Святого Николая). Этот замечательный праздник доставляет море радости детям и возвращает в детство взрослых серьезных людей. Именно сегодня ночью Святой Миколай приносит подарки и малышам, и взрослым. Обычно их незаметно прячут под подушку. Отметим, что презенты эти обычно небольшие: небольшого размера игрушечки, книжки, сладости и прочие милые подарочки на память. Главные же подарки дети получают от Святого Миколая на Рождество.

Добавим, что 6 декабря католики почитают память святого Николая, покровителя путешественников и детей. День святого Николая имеет религиозные корни и традиции празднования, выработанные в народе веками. О земной жизни святого Николая из исторических хроник известно немного. Родился он на территории современной Турции, примерно в 270 году, упокоился 6 декабря 342 года.