На площади Виенибас в Даугавпилсе установили главную городскую ель. Уже многие годы она предстает перед горожанами в виде высокой пирамиды, состоящей из множества маленьких елочек, и украшенной разноцветными лампочками и игрушками.

Исключением в этом плане стал только 2011 год, когда в Крепости началась масштабная реновация и у здания нынешней полиции были вырублены большие голубые ели, одна из которых к Рождеству и украсила площадь в центре города. Напомним, что тогда Даугавпилсская лесная красавица была признана красивейшей в Балтии.



Зажжение огней на елке всегда ялвяется большим праздником для маленьких Даугавпилчан. В этот раз огни на главной городской елке засияют в субботу, 9 декабря, в 17.00. Однако веселый праздник начнется уже в 16.30. В этот же вечер свои двери для детворы откроет и Домик гномов, в котором каждый год в преддверии праздников проходят различные развлекательные мероприятия.