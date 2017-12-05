Даугавпилсская дума завершила закупку на рождественского светового декора. В частности, в рамках конкурса дума приобрела LED-гирлянды в количестве 45 штук на 80 светодиодов каждая, 60 фигурок в виде ангелов размером 180 х 130 см, 2400 LED-лампочек различных цветов, 15 3-метровых световых сеток и 360 пластмассовых шаров диаметром 20 см каждый.

На основании договора компания, победившая в конкурсе, должна предоставить гарантию на все товары сроком на 2 года.



Как сообщает сайт Бюро по надзору за закупками, в конкурсе победила эстонская компания Ārvalstu komersants aktsiaselts Adam Bd. Сумма, которую Даугавпилсская дума выплатит победителю за оказанную услугу равняется 22 993,75 EUR без учета налога.



Победившая компания была единственным претендентом в данной закупке.