Вчера, 4 декабря, началось голосование на звание самого популярного спортсмена Латвии. На получение почетного звания претендуют даугавпилчане Анастасия Григорьева и Анджей Лебедев.





На первом этапе голосования будут определены 3 главных претендента на победу. Финальный этап голосования пройдет в прямом эфире LTV 21 декабря в 21:00. По результатам зрительского голосования будет определен финалист, который получит премию "Латвийская награда года в спорте".



Поддержать даугавпилсских спортсменов можно На первом этапе в анкету включены 13 спортсменов, из которых отдать свой голос можно только за одного претендента. Кандидаты разделены на номинации - "Лучший спортсмен Латвии", "Лучшая спортсменка Латвии" и "Лучший спортсмен в техническом виде спорта". Первый этап голосования будет проходить до полуночи 20 декабря.На первом этапе голосования будут определены 3 главных претендента на победу. Финальный этап голосования пройдет в прямом эфире LTV 21 декабря в 21:00. По результатам зрительского голосования будет определен финалист, который получит премию "Латвийская награда года в спорте".Поддержать даугавпилсских спортсменов можно здесь