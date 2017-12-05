В прямой эфир программы "Диалог с городом" обратилась жительница Даугавпилса с жалобой на нескончаемый "долгострой" в районе православных кладбищ на ул.Клуса.

Строительство стоянки, которая так необходима в этом районе, была обещана горожанам еще предыдущим руководством города. Ожидалось, что работы будут закончены еще в начале года. Тем не менее, на дворе заканчивается уже 2017 год, стоянка до сих пор не завершена, соответственно, возмущению горожан нет предела.



Как выяснилось, не будет стоянка на ул.Клусу завершена и в этом году. Строительство парковки вновь отложено до следующего строительного сезона. Напомним, что сроки сдачи объекта переносились уже неоднократно.



Как выяснилось, фирма-исполнитель - «CKD D» не может сдать объект, оправдывая затягивание строительства нехваткой трудовых резервов. Хотя основные работы уже завершены и осталось лишь уложить асфальтовое покрытие.



Как пояснили в УКХ, самоуправление выставляет фирме «CKD D» штрафы, размер которых уже достиг максимума. Тем не менее, это никак не позволяет приблизить долгожданное завершение строительных работ. Одним из решений в подобной ситуации могло бы стать прекращение договора с фирмой-исполнителем, однако, дума не торопится идти на подобные крайние меры.



На сегодняшний день достигнута обоюдная договоренность о том, что стоянка будет заасфальтирована до конца июня 2018 года.



Горожанам остается надеяться, что за ближайшие 6-7 месяцев в договоренности не вмешаются очередные "объективные обстоятельства", и долгожданная стоянка на ул.Клуса все-таки появится.