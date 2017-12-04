Латвийское телевидение в еженедельной программе "De facto" сообщило, что вице-мэр Даугавпилса Айвар Здановский и его сестра, председатель Комиссии планирования здравоохранения, советница мэра Даугавпилса Рихарда Эйгима по вопросам здравоохранения Инта Вайводе, отозвали своё участие в закупке Даугавпилсской городской думы. Доступное финансирование в данном проекте составляет порядка 992 544 евро.

Напомним, что закупка на 20 лотов об оказании услуг в сфере здравоохранения была объявлена 22 сентября 2017 года по правленным и утверждённым А. Здановским и И. Вайводе техническим спецификациям.8 ноября свои пожелания участвовать в объявленной закупочной процедуре (в 6 из 20 лотов) высказала и «Врачебная практика доктора А.Здановского» с общей суммой в 50 тысяч евро. Заявление об участии в закупке на основании доверенности подала И.Вайводе, в двух лотах оказавшись единственным претендентом, в остальных четырёх предложив самую низкую цену.Ещё в начале прошлой недели А.Здановский утверждал: «Я не вижу никаких нарушений в том, что моя врачебная практика претендует на заказ от городской думы. Так как не чувствую себя виноватым, своё предложение в закупке не отзову до того момента, пока не получу ответ из KNAB, что я что-либо нарушил. Если KNAB признает конфликт интересов, то своё предложение я отзову».