Многие горожане заметили, что в Стропском лесу происходит вырубка деревьев. Данная вынужденная мера вызвана крайней необходимостью ввиду размножения вредителя - пильщика-ткача, который массово уничтожает лесной массив.

В этом году специалистам Управления Коммунального хозяйства придется вырубить около 450 кв.метров вековых сосен.



Вредитель съедает хвою сосен и оставляет деревья буквально лысыми. Самым опасным для Стропской лесополосы является то, что вредитель поселяется в лесах очень надолго, и уничтожить его практически не предоставляется возможным. Он может истреблять сосны в течение десяти и более лет подряд.

Если кора сосны подвергается воздействию пильщика-ткача несколько лет подряд, то дерево погибает и его необходимо спиливать, чтобы не началось распространение кораедов.



За последние годы из-за вредителя Стропской лесопарк постоянно теряет деревья. К сожалению, темпы уничтожения сосен набирают обороты с каждым годом. Так, если в 2013 из-за вредителя было спилено 11 квадратных метров леса, то 2014 году – уже 221 кв.метров, в 2015-м – 214 кв.метров, в 2016-м – 238 кв.метров леса. В 2017-м году территория леса, которая должна быть спилена из-за пагубного воздействия вредителя, составляет уже 450 кв.метров.



Лесник Управления коммунального хозяйства Александр Кампанс говорит о том, что некоторые ученые, с которыми консультируется предприятие, советуют спилить весь Стропской лес, чтобы остановить вредителя. Однако, с принятием такого решения в Даугавпилсе пока не торопятся.