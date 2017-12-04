Многие жители Даугавпилса охотно поддерживают идею восстановления железнодорожного сообщения между Даугавпилсом и столицей Литвы — Вильнюсом. На данный момент возможности добраться из нашего города в Вильнюс и обратно посредством железной дороге нет.

Для удобства пассажиров двух государств, Литва рассматривает возможность наладить железнодорожное сообщение между двумя указанными городами. Более того, литовская сторона уже определилась с расписанием дизельного поезда, который планируется пустить по маршруту Даугавпилс – Вильнюс дважды в неделю — в субботу и воскресение.



По предварительным договоренностям поезд из Вильнюса в сторону Даугавпилса будет выходить утром в 05:40. Время прибытия в Даугавпилс — 08:30. Из Даугавпилса в Вильнюс поезд будет выходить в 15:40.



Литва готова запустить поезд из Вильнюса в Даугавпилс и обратно уже к Рождеству.. Несмотря на то, что наша сторона не против введения данного маршрута, тем не менее, со стороны Латвийской железной дороги наблюдаются промедления — предприятие не спешит подписывать договор, а значит согласование данного вопроса может перейти уже на январь будущего года.