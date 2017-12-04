Еще недавно в думе достаточно активно обсуждали строительство крупного нового спортивного объекта международного значения - легкоатлетического стадиона на ул. Видземес, 3, около озера Шуню.

Напомним, проект был разработан компанией Arhis. После чего было объявлено общественное обсуждение. Горожане были ознакомлены с эскизным проектом и детальным планом стадиона, после чего он был утвержден членами комитета Думы по вопросам культуры и образования.



Планировалось, что новый спортивный комплекс будет построен в соответствии с требованиями Международной федерации легкой атлетики (IAAF), то есть на нем должны были проводиться соревнования высокого международного уровня. Объект должен был стать современной и просторной базой для тренировок даугавпилсских легкоатлетов.



В рамках проекта также планировалось построить служебную гостиницу, променад для прогулок вдоль берега озера Шуню и зону отдыха.



Общая стоимость проекта по предварительным рассчетам составляла 14 миллионов евро, которые планировалось привлечь из европейских фондов, государственного бюджета и Латвийского олимпийского комитета.



Однако, как стало известно, время и возможности получить финансирование на строительство легкоатлетического стадиона безвозвратно упущено. Данный проект, несмотря на то, что уже была проведена огромная работа и разработан детальный эскиз, Даугавпилсская дума упустила.



К сожалению, на данный момент возможность возвести в Даугавпилсе легкоатлетический стадион в городской думе больше не обсуждается.