Турнир проходил 2 дня и собрал более 1000 участников из стран Балтии, Беларуси, России, Дании, Финляндии, Германии.

SOCHIN каратэ клуб (президент Сергей Иванько) был представлен в первый день турнира командой в 4 участника. Алиса Иванько работала в судейском корпусе. Тренерами SOCHIN была поставленна задача спортсменам – участие во всех категориях кумите (поединки). Это выступление в своей весовой категории, затем в категории абсолютной (OPEN),з атем в командных поединках (стенка на стенку). При конкуренции 18-22 человека в категории задача спортсменами была выполнена.



Денис Куранов, выступая в категории U-18 (-61 кг), занял 5 место. В абсолютной категории Денис занял также 5 место. Учитывая, что поединок лидеру (1 место) Денис проиграл по решению судей (два против трех). До бронзы не хватило одного шага.



Практически аналогично выступил и Арманд Гросбергс в категории U-16 (-63 кг). Отлично выступая в абсолютной категории, Арманд стал 5-м.



Немного хуже выступил Сергей Кудлис U-18 (-76). Николай Романцевич U-14, мини кадет, не став призером в своей весовой категории и абсолютной, хорошо выступил в команде. Из 16 команд Николай, выигрывая все поединки, добился, что наша совместная команда SOCHIN +Огре каратэ клуб заняла также 5 место.



Выступив во многих категориях спортсмены получили огромный опыт.



Впереди у спортсменов SOCHIN много международных соревнований по олимпийскому каратэ. Денис Куранов отобрался в сборную Латвии (LKF), которая будет выступать в феврале 2018 на Чемпионате Европы в г. Сочи (Россия).



SOCHIN каратэ клуб выражает благодарность Спортивному Департаменту Даугавпилса, а также Владимиру Романцевичу за помощь в доставке спортсменов на турнир.