На заседании Градостроительной комиссии Даугавпилсской городской думы было решено соединить улицу Стацияс с улицей Вальню тоннелем. Этот проект был запланирован в территориальной программе развития города уже давно, тем не менее по ряду причин он откладывался.

Специалисты решили вернуться к данному проекту, чтобы организовать движение более грамотно и удобно для автоводителей.



Планируется, что тоннель будет пролегать параллельно железнодорожным путям от ул. Стацияс, что позволит выезжать на Рижскую трассу в объезд железнодорожных переездов. Также тоннель даст возможность автоводителям без препятствий ездить в микрорайон Погулянка и Севернуй городок.



Начать работу над проектом тоннеля планируется уже в следующем году. На первом этапе предстоит объемная работа по проектированию, которая включает в себя получение множества разрешений и согласований. Предсказать длительность этого процесса невозможно, поэтому говорить о конечных сроках реализации проекта пока рано.