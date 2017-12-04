1 декабря в Даугавпилсе завершился конкурс на свободную вакансию второго члена правления Даугавпилсской Региональной больницы. Всего на данную должность были поданы документы от двух претендентов.

Специально созданная отборочная комиссия приступила к оценке кандидатов и рассмотрению поданных документов на предмет соответствия положению конкурса.



После данного этапа претендентов ждет собеседование, которое и определит победителя. Как только все формальные процедуры будут завершены, оценочная комиссия объявит имя второго члена правления главного медицинского учреждения Даугавпилса.



Напомним, на данный момент больницу возглавляет Рейнис Йокст. Временно исполняет обязанности второго члена правления ДРБ Илона Скринда.



Ранее говорилось о том, что между членами правления будет строгое разграничение обязанностей. Главная обязанность Рейниса Йокста будет состоять в работе с бумагами и финансированием. В свою очередь работа второго члена правления будет сосредоточена на персонале и привлечении в Даугавпилс молодых врачей.