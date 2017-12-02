В концертном зале Даугавпилсского университета 6 декабря пройдёт выступление квартета валторн оркестра Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) "Звуки рогов".

Как сообщает пресс-служба Минобороны Латвии, в рамках оркестра НВС действуют сразу несколько камерных ансамблей. И квартет валторнистов — лишь один из них.



В программу квартета валторнистов включено попурри из рождественских песен, саундтреков к популярным кинофильмам, танцевальной музыки и других любимых слушателями мелодий.



Вход на концерт бесплатный.