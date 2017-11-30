Экс-министр здравоохранения Байба Розентале прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг участия фирмы вице-мэра Даугавпилса Айвара Здановского в закупке самоуправления. При общем доступном финансировании проекта порядка 1 миллион евро, «Врачебная практика доктора А.Здановского» пожелала освоить час европейского финансирование в размере 50 тысяч евро.

«Я вообще не могу представить как такая ситуация могла стать возможной, ведь в данном случае очевиден явный конфликт интересов. Здановский как должностное лицо не имеет права участвовать ни в каких тендерах муниципалитета. Это строго регламентировано законом. Тем более, что в данном случае он еще и является членом Комиссии по здравоохранению. Ограничения также распространяются и на родственников должностного лица. Человек, который заранее знает заранее условия конкурса и спецификацию закупки находится в более привилегированном положении, по отношению к другим участникам конкурса», пояснила Розентале.«Если же г-н Здановский вторгся в документацию и сам победил - это уму непостижимо, что такое вообще может быть. Ведь в таком случае теряется смысл вообще объявлять какие-то конкурсы. Самоуправлению надо просто сказать о решении, но в таком случае они нарушают закон. Любой житель Латвии должен соблюдать закон. А если не соблюдать, то значит они просто собрались, договорились и распределили между собой», - рассказала экс-министр здравоохранения.Говоря об этической стороне ситуации, Байба Розентале резюмировала:«Об этике в данной ситуации уже не приходится и говорить. Это неэтично. И речь идет даже не о сумме. Какая разница, это тысяча, 10 тысяч, или миллион? Человек (прим.ред. - Айвар Здановский) обещал работать на благо города, в пользу избирателей бескорыстно, а тут вдруг нашел способ, где он может получить дополнительную прибыль. В том случае, если бы он не был вице-мэром, если бы он не был членом комиссии по здравоохранению, а был просто депутатом и одновременно врачом, и не принимал никаких решений в свою пользу, то на какую-то часть конкурса он мог бы претендовать. Но так как он должностное лицо,- ни по закону, ни по этическим нормам он на участие в закупках самоуправления не имеет права. Надо понимать, что это незаконно, и что за это можно не только лишиться должности вице-мэра, но и сложить мандат депутата, и получить наказание», - подытожила Розентале.Напомним, что Латвийское телевидение сообщало о том, что советница мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса по вопросам здравоохранения Инта Вайводе заявила «Врачебную практику доктора А.Здановского» на участие в конкурсе на общую сумму 50 тысяч евро и в двух лотах оказалось единственным претендентом, в остальных четырёх предложила самую низкую цену.