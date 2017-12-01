В конце ноября поляки готовятся к празднику под названием Анджейки (Andrzejki). Это событие традиционно не обходит стороной и Центр польской культуры в Даугавпилсе.

29 ноября, вечером Польский дом превратился в магический, ведь именно здесь собрались весёлые гадалки, таинственные маги и, конечно, заинтерисованная публика, желающая узнать своё будущее.



Согласно традиции, в канун дня Святого Анджея приоткрывается завеса тайны для всех, кто хочет знать, что же их ждёт, поскольку с давних времён является традиционным вечером гаданий. Как гласит старая польская поговорка - “Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja” (На Святого Анджея у девушек вспыхивает надежда).



Как обычно, у гостей Польского Дома была масса возможностей узнать своё будущее. Самым популярным гаданием стала ворожба на воде и свечах. Участники праздника через ушко огромного ключа наливали в воду растопленный воск и от свечи пытались в полученной фигурке разглядеть знакомые формы или предметы. Не обошлось и без гадания на крупах, картах и вишнёвых веточках. Как гласит поверье, выбирая, срезанную накануне веточку вишни и загадывая при этом желание, необходимо поставить её в воду. Если перед Рождеством она расцветёт, задуманное исполнится.



Настроение праздника гостям создала новая постановка театральной группы «Улыбающаяся радуга» под руководством Милены Савкиной под названием «Серьёзные Анджейки». Не обошлось в этот вечер и без весёлых конкурсов и зажигательных танцев.



Весело отметив День Святого Анджея католики подходят к началу Великого Поста. Пусть тихое и волшебное время Адвента пройдёт в спокойном и благостном ожидании Великого праздника – Рождества Христова.