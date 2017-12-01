Прошло два месяца с тех пор как в городе сменился оператор по вывозу мусора. Новый оператор «Южнолатгальская межмуниципальная организация по обхозяйствованию отходов» взялся за дело 1 октября текущего года и в течение 3-4 дней справился с организацией логистики, расчетами мощностей и объемов вывоза. Отметим, что маршруты мусоровозов находятся под постоянным мониторингом руководства предприятия, в них периодически вносят изменения в зависимости от меняющейся ситуации с объемами и запросами горожан.
В целом в городе с мусором наконец-то наблюдается порядок. Иногда беспорядок возникает там, где спальный микрорайон прилегает к сектору частной застройки. Все потому, что еще не все его жители заключили договоры с оператором и выносят свой мусор в контейнеры многоквартирных домов. Однако ситуация улучшается – на сегодняшний день 85% тех, кто должны заключит договоры уже сделали это. С остальными совместно с Полицией самоуправления ведется профилактическая работа.
Представители оператора по вывозу мусора просят жителей частного сектора по возможности выбирать для складирования своих отходов не мусорные мешки, а контейнеры. Это удобнее и экологичнее, ведь мешок тоже мусор, нуждающийся в сортировке и переработке. И еще одна убедительная просьба – не выбрасывать в контейнеры, предназначенные для бытового мусора, строительные и опасные отходы.
Крупногабаритный груз вывозится с контейнерных площадок в центре города – 2 раза в неделю, в микрорайонах - раз в неделю.
Напомним, что до 1 января будущего года тариф на вывоз 1 кубического метра бытовых отходов в Даугавпилсе составляет 7 евро без налога на добавленную стоимость. С нового года в связи с повышением ставки налога на природные ресурсы тариф увеличится примерно на 58 центов.
Представители оператора по вывозу мусора просят жителей частного сектора по возможности выбирать для складирования своих отходов не мусорные мешки, а контейнеры. Это удобнее и экологичнее, ведь мешок тоже мусор, нуждающийся в сортировке и переработке. И еще одна убедительная просьба – не выбрасывать в контейнеры, предназначенные для бытового мусора, строительные и опасные отходы.
Крупногабаритный груз вывозится с контейнерных площадок в центре города – 2 раза в неделю, в микрорайонах - раз в неделю.
Напомним, что до 1 января будущего года тариф на вывоз 1 кубического метра бытовых отходов в Даугавпилсе составляет 7 евро без налога на добавленную стоимость. С нового года в связи с повышением ставки налога на природные ресурсы тариф увеличится примерно на 58 центов.