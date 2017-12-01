Горожане и гости города, на въезде на территорию Даугавпилса со стороны Строп в последнее время наблюдали за вырубкой деревьев в районе городских кладбищ. Открывшийся вид позволил увидеть насколько разрослась территория захоронений за последние годы. В настоящий момент вся территория захоронений в городе занимает 136 га, однако, по объективным причинам, территорию кладбищ периодически приходится существенно увеличивать.

По данным специалистов, ежегодно площадь городских кладбищ увеличивается в среднем на 1 гектр. Учитывая высокую смертность, самоуправление столкнулось с необходимостью расширять территорию городских кладбищ.



Сейчас специалисты предприятия Labiekārtošana-D расчищают от деревьев участок площадью около 9 000 квадратных метров. Специалисты полагают, что этой территории хватит 1-1,5 года.



Для захоронений подготавливаемый участок земли будет готов к весне. Однако, по объективным причинам, и этот участок рано или поздно будет занят. Территория кладбищ в любом случае потребует расширения. Рассматривается вариант использования низменностей на Коммунальном кладбище, которые сейчас засыпаются грунтом. Также обсуждается вариант спиливания леса, что позволит продлить территорию для захоронений до немецких кладбищ.