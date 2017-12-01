Горожане и гости города, на въезде на территорию Даугавпилса со стороны Строп в последнее время наблюдали за вырубкой деревьев в районе городских кладбищ. Открывшийся вид позволил увидеть насколько разрослась территория захоронений за последние годы. В настоящий момент вся территория захоронений в городе занимает 136 га, однако, по объективным причинам, территорию кладбищ периодически приходится существенно увеличивать.
По данным специалистов, ежегодно площадь городских кладбищ увеличивается в среднем на 1 гектр. Учитывая высокую смертность, самоуправление столкнулось с необходимостью расширять территорию городских кладбищ.
Сейчас специалисты предприятия Labiekārtošana-D расчищают от деревьев участок площадью около 9 000 квадратных метров. Специалисты полагают, что этой территории хватит 1-1,5 года.
Для захоронений подготавливаемый участок земли будет готов к весне. Однако, по объективным причинам, и этот участок рано или поздно будет занят. Территория кладбищ в любом случае потребует расширения. Рассматривается вариант использования низменностей на Коммунальном кладбище, которые сейчас засыпаются грунтом. Также обсуждается вариант спиливания леса, что позволит продлить территорию для захоронений до немецких кладбищ.
Сейчас специалисты предприятия Labiekārtošana-D расчищают от деревьев участок площадью около 9 000 квадратных метров. Специалисты полагают, что этой территории хватит 1-1,5 года.
Для захоронений подготавливаемый участок земли будет готов к весне. Однако, по объективным причинам, и этот участок рано или поздно будет занят. Территория кладбищ в любом случае потребует расширения. Рассматривается вариант использования низменностей на Коммунальном кладбище, которые сейчас засыпаются грунтом. Также обсуждается вариант спиливания леса, что позволит продлить территорию для захоронений до немецких кладбищ.
Раньше никак не получиться.
И Мойша, шлимазл этакий, тоже со мной согласен в этом вопросе.