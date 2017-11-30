Сегодня, 30 ноября, с 14.00 до 14.15, Государственная пожарно – спасательная служба на территории Латвии на три минуты включит сигналы тревоги, чтобы проверить работу системы гражданской тревоги и оповещения и констатировать неполадки в работе сигналов тревоги и их звук.

У жителей не должно быть повода для тревог.



В соответствии с правилами Кабинета министров Nr.440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība” от 18 августа 2017 года, проверка сигналов тревоги проводится 2 раза в год.