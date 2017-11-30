В Резекне, на территории специальной экономической зоны, самоуправление в расчете на приход предпринимателей строит завод под ключ.

Здесь вырастет промышленный комплекс со всей инфраструктурой. Его возведение идёт уже полным ходом. Помещения станут сдавать в аренду предпринимателям. Перед ними будет поставлена одна задача — создавать рабочие места. Ожидается, что в новом комплексе смогут трудоустроиться 95 человек.



«5000 квадратных метров производственных помещений и 200 квадратных метров — офисных. Уровень очень высокий, в полном соответствии с современными требованиями! Здание ориентировано на производство и металлообработку, возможности разные», - поясняет руководитель проекта Роланд Грузитис.



Завершить стройку в Резекне планируется в мае. Всего в проект вложено 6 миллионов евро, в том числе и из средств еврофондов.



В свою очередь Даугавпилс, имеющий возможности развивать бизнес, привлекая инвесторов на территорию Латгальской специальной экономической зоны, пока не сильно преуспел и продвинулся в этом вопросе.



- Мы фактически работаем как Латгальская СЭЗ с нового года. На сегодняшний день заключены юридически шесть договоров с предприятиями, уже получившими статус СЭЗ и оформивших землю как территории СЭЗ. Это общие инвестиции на сумму свыше одного миллиона и 35 новых рабочих мест, общая территория, на которой работают предприятия - 45 гектаров, - рассказал зам. управляющего Латгальской СЭЗ и и руководитель Латгальского центра предпринимательства Владислав Станкевич.



В то же время, специалисты, работающие в Латгальской СЭЗ отмечают, что у Резекне и Даугавпилса для инвесторов предложения практически одинаковые.



- Фактически предложение у Резекне с Даугавпилсом одинаковое, даже у Даугавпилса тут есть приоритет. Например, мы можем дать возможность разместить предприятие в Латгалии там, где инвестор хочет его его разместить, и по количеству рабочей силы, которую можно привлечь, мы привлекательней. Правда, некоторых инвесторов отпугивает высокая цена энергорессурсов. И еще то, что связано с кризисом отношений с Востоком, по статистике инвестиций мы видим, что есть определенное падение, негативные факторы сказываются. К тому же, мы не единственное предложение по размещению производства — есть эстонцы, есть литовцы, есть очень сильные поляки, есть Балканы. С Резекненской СЭЗ мы скорее сотрудничаем, если видим, что условия у них под проект потенциального инвестора больше подходят, туда и направляем… - рассказал Владислав Станкевич, зам. управляющего Латгальской СЭЗ и и руководитель Латгальского центра предпринимательства.