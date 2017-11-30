Главная угроза для латвийской провинции — это депопуляция. В 2016 году численность населения страны составила 1,97 млн. человек, что на 700 тысяч (26%) меньше, чем в 1990 году. Лидером сокращения человеческих ресурсов является Латгалия — по данным ЦСУ, только за последние 17 лет население этого региона сократилось на 115,5 тысяч человек или на 30%.

Причины — отрицательный естественный прирост и миграция (как в зарубежные страны, так и в Ригу). Опасная тенденция продолжает усиливаться. По прогнозу Центра аналитических исследований CERTUS, в ближайшие 12 лет население Латгалии сократится еще на 60 тыс. человек или на 22%.Низкий уровень заработков в регионах будет побуждать людей переезжать в столицу, особенно активной будет миграция среди молодежи. Уже сейчас уровень заработков по стране отличается почти в два раза — в Риге в 2016 году, по данным ЦСУ, средний размер зарплаты на всех предприятиях (исключая малый бизнес) составлял 1048 евро до уплаты налогов, тогда как в Даугавпилсе можно было заработать "грязными" только 632 евро (средний уровень доходов по всей Латгалии был еще ниже — 592 евро).По данным Министерства по делам регионального развития, уже сейчас 57 административных территорий Латвии (то есть почти половина) не отвечают законодательным требованиям о минимальной численности населения (на территории края должно проживать не менее четырех тысяч постоянных жителей, а в республиканском городе — не менее 25 тысяч).