Как сообщила директор Государственного агентства занятости Эвия Симсоне, в Латгалии средний период поиска работы составляет 461 день или 15 месяцев. В других регионах Латвии этот показатель в разы меньше - 147 дней или 5 месяцев.

Говоря о среднестатистическом портрете безработных в Латгалии, Симсоне отметила, что это жители старше 50 лет, находящиеся без работы долгое время, и имебщие низкий уровень образования.



Сравнительный анализ показал, что в Латгалии очень высок уровень безработицы среди людей, которые в последнее время работали продавцами, помощниками, секретарями, обслуживающим персоналом в гостиницах и офисах, а также занятые на другой неквалифицированной работе.



При высоком уровне безработицы, в Латгалии на данный момент 1078 свободных вакансий. Но, оценивая количество безработных, получается, что на одно вакантное место в Латгалии претендуют 18 безработных. В среднем по Латвии на одну вакансию 5 претендентов из рядов безработных.



Если говорить о профессиях, то самая сложная ситуация в Латгалии складывается в области здравоохранения - больницы не могут заполнить свободные вакансии врачей.



Напомним, в октябре уровень безработицы в Латгалии составил 15,6%. В Латвии в целом - 6,6%.



Доклад директора ГАЗ был заслушан вчера на подкомиссии Сейма. Выслушав информацию от различных структур, в том числе, от Министерства регионального развития и Министерства экономики, депутаты договорились вернуться к вопросу проблемы с безработицей в Латгалии весной 2018 года.