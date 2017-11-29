Начать отправлять детей в школу с шести лет планируется с 2019/2020 учебного года, заявил на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке министр образования Карлис Шадурскис.

Министр отметил, что возраст обязательного начала получения образования является пять лет, причем, первые два года ребенок проводит в детском саду. Таким образом, в системе образования дети проводят 14 лет, получая среднее образование примерно в 19 лет.



«Глядя на процесс обучения с самого начала, мы видим резкий переход ребенка из детского садика в школу. Мы хотим сделать этот процесс более щадящим для детей, чтобы он больше соответствовал их уровню развития, сделать обучение в начальной школе немного более эффективным, сохранив игровой режим для шестилеток и обеспечить, чтобы в первый класс можно было бы ходить в детском саду», - сказал министр.



По мнению министра, это «немного своеобразно», если 19-летний молодой человек все еще сидит за школьной партой – таким образом «мы теряем тот возраст, когда учиться еще очень легко».



Шадурскис отметил, что при разработке предложения учитывались международный опыт и ряд исследований.



«Число стран, где в школу идут с семи лет, сравнительно небольшое. Это старая советская традиция. Было несколько экспериментов о более раннем начинании школы, но они были неудачными, а речь шла об отдельных классах. Сейчас же у нас есть возможность говорить о целом этапе образования», - заявил министр.



По словам министра, новый формат образования будет разрабатываться в соответствии с возрастными группами, а главные перемены будут лишь в названии, поскольку последний год в детском саду будет именоваться первым классом, подчеркнул Шадурскис.



Изначально министерство планировало отправлять детей в первые классы с шести лет уже в 2018/2019 учебном году. Но затем было принято решение дать еще один год на подготовку, введя изменения с 2019/2020 учебного года.