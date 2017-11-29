Сегодня Даугавпилсская крепость – популярный туристический объект. Об этом свидетельствуют статистические данные Центра туристической информации города. Годовой прирост в 24% - показатель весьма неплохой, по прогнозам в следующем году число туристов будет расти.

Многие здания на территории Крепости принадлежат государству и находятся в неудовлетворительном состоянии. Зачастую это сводит на нет очарование и впечатление от неповторимой атмосферы, которая начала создаваться вокруг уже обустроенных и реставрированных строений.



Управляющий Крепостью Янис Островский надеется, что весной следующего года начнется реализация большого проекта по восстановления здания по адресу ул. Николая, 1. Когда-то здесь находился седьмой бастион, Казематы и Пороховой погреб.



Еще один проект связан с реконструкцией здания по улице Императора, 1. Здесь заменят кровлю и обустроят Музей индустриальной техники и технологий.

