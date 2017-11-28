Более, чем 66% жителей Латвии в случае потери источника основных доходов рискуют остаться без каких-либо средств к существованию. Таковы данные опроса, проведенного банком SEB. У значительной части (39%) вообще нет никаких накоплений, которые позволили бы им существовать в случае потери источника доходов. В свою очередь у 17% накопленных средств хватит не более, чем на месяц.

Опрос банка SEB во всех трех странах Балтии проводился с целью узнать, насколько финансово защищенными чувствуют себя жители. Согласно результатам опроса, лучше всего чувствуют себя жители Эстонии — 45% опрошенных ответили, что они довольны своей нынешней финансовой ситуацией, учитывая их доходы, расходы и долговые обязательства. В Литве такой ответ дали 24%, в свою очередь менее всего довольных нынешней финансовой ситуацией в Латвии — только 22% респондентов. К тому же в Латвии больше всего тех, кто недоволен нынешней финансовой ситуацией — 46%, тогда как в Литве так себя чувствуют 37%, а в Эстонии — 27%.



"Несмотря на то, что в течение года средняя зарплата в странах Балтии выросла (в Латвии — на 8,7%), число латвийцев, неудовлетворенных финансовой ситуацией увеличилось (с 41% в 2016 году до 46% в 2017 году). Более довольны своей финансовой ситуацией женщины, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет, с высшим образованием, занятые в публичном секторе, люди с высокими доходами и живущие в окрестностях Риги, в Видземе и Земгале. В свою очередь недовольны нынешних финансовым положением чаще мужчины, жители в возрасте от 45 до 55 лет, со средним или основным образование, неработающие или имеющие низкие доходы, а также живущие в Латгале. Удовлетворенность финансовым положением в первую очередь зависит от достаточности доходов и возможности позволить себе больше, чем лишь товары первой необходимости", — объясняет член правления банка SEB Арнис Шкапарс.



Говоря о достаточности доходов, большая часть респондентов в Латвии (48%) отметила, что их доходов хватает, чтобы купить продукты и одежду, небольшую часть даже удается отправить на накопления, но вот крупные покупки, типа холодильника или телевизора, им не по карману.

Кстати, за год ситуация в Латвии немного улучшилась — снизилось число ответивших, что они могут себе позволить лишь товары первой необходимости (24%), а также сократилось число тех, кому не хватает даже на еду (4%).



На то, что средств не хватает даже на еду, чаще указывают жители в возрасте от 64 лет и выше, жители со средним образование, неработающие или те, чьи доходы после уплаты налогов не превышают 260 евро, а также живущие в Видземе и Латгале. Примерно пятая часть латвийцев отметила, что они могут позволить себе и крупные покупки, но не могут без кредитов или других источников финансирования купить действительно дорогие вещи, вроде нового автомобиля, дачи или квартиры. Лишь 1% респондентов могут позволить себе абсолютно все, что пожелают.



В Литве меньше всего жителей с высокими доходами (18%) и больше всего тех, кто живет от зарплаты до зарплаты — 7%. В свою очередь самыми зажиточными можно назвать жителей Эстонии — там 45% отметили, что могут позволить себе почти все (за исключением дорогих покупок типа новой машины или квартиры), а 5% опрошенных уверяют, что могут позволить себе совершенно все, что пожелают.



"Самый опасный вывод, который можно сделать из результатов опроса, в том, что почти у половины жителей Балтии вообще нет никаких накоплений или накопленных средств хватит не более, чем на месяц. Это значит, что, в случае потери источника доходов, этим семьям придется существенно сократить свои расходы или, в худшем случае, им грозит остаться без средств к существованию. Печальнее всего ситуация в Латвии, где у 39% жителей вообще нет никаких накоплений, а у 17% накоплений хватит не более, чем на месяц. В Литве ситуация немного лучше — там 29% жителей накоплений нет вообще, а у 17%, как ив Латвии, накопленных средств хватит на месяц. Лучше всего ситуация в Эстонии, где у 35% населения накоплений хватит на три и более месяцев, хотя и тут 13% жителей говорят, что их накоплений хватит не более, чем на месяц, а 21% жителей признаются, что у них вообще нет никакой "подушки безопасности".



Культура создания накоплений в странах Балтии по-прежнему не развита. Я считаю, что на банках тоже лежит ответственность за образование общества и разъяснение, почему так важно иметь финансовую "подушку безопасности". Чтобы обеспечить себе финансовую защиту и возможность легко преодолеть кратковременные трудности, в семье должны быть накопления в размере как минимум трех зарплат", — заключил Арнис Шкапарс.