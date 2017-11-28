Главная, но, к сожалению, не единственная проблема в Даугавпилсе - это отсутствие возможности найти работу с адекватным заработком. О создании рабочих мест власти разных периодов правления говорили много и громко. Наиболее активные обещали аж до 1000 рабочих мест. Но, обещания-обещаниями, а факт остается фактом.

Уровень безработицы в Даугавпилсе как был критично высоким, так на том же уровне и сохраняется, что никак не добавляет уверенности в завтрашнем дне тем, кто, держась за соломинку, пытается выживать в нашем городе. Тем не менее, в отсутствии других вариантов, горожане продолжают надеяться, что проблема с трудоустройством в Даугавпилсе найдет свой положительный вектор.



Тем временем стоит признать, что проблема с рабочими местами не решается столько же активно, сколько об этом говорят.



Так, например, в промзоне на территории Крыжей еще не так давно планировалось создать 50 рабочих мест. Вместо них возможность трудоустройства получат лишь 12 человек. Созданы они будут в рамках реализации проекта по развитию публичной инфраструктуры на территории промышленной зоны в Крыжах (ул. Виршу). Сумма для реализации проекта составляет более 3 миллионов евро. 85% из относящихся расходов покроет финансирование ERAF, остальную сумму составят средства самоуправления и дотация из госбюджета.