Даугавпилсское самоуправление стало первым, кто опаздывает с европроектами, общая сумма которых составляет 30 миллионов евро. Об этом свидетельствуют публичные данные Министерства финансов.

Это общая сумма планируемых к реализации проектов, отложенных по различным причинам. После Даугавпилса в этом негативном рейтинге Министерства Финансов следует Министерство сообщения.



Главные из отложенных в Даугавпилсе проектов - развитие промышленных зон и деградированных территорий, городская защитная дамба, а также реновация многих учебных заведений.



Примечательно, что ответственные службы в самоуправлении проблемы в данной ситуации не видят. Депутаты коалиции на критику оппозиции лишь ухмыляются. Тем не менее, проблема с освоением финансов в Даугавпилсе есть, что и подтверждают специалисты Министерства финансов.



Министерство финансов, которое никак не связано с политическими распрями в думе Даугавпилса, подтверждает, что Даугавпилс в рейтинге по освоению еврофондов находится на самом печальном месте. Речь идет о проектах, которые измеряются миллионами, и по которым сохраняется большой риск нереализации, говорят в Министерстве финансов.



Директор департамента по надзору за еврофондами при Министерстве финансов Диана Ранцане считает, что риск потерять финансирование у Даугавпилса есть, и очень важно устранить все причины, которые могут повлечь такие серьезные для города потери.