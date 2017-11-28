Латвийский фигурист Денис Васильев, который тренируется под руководством французского специалиста Стефана Ламбьеля, стал победителем соревнований в австрийском Инсбруке, а Диана Никитина на этом же Кубке Тироля заняла второе место среди женщин.

За выступление в короткой программе Васильев получил 74,05 баллов и занимал второе место. В произвольной программе даугавпилсчанин набрал 167,26 баллов, на девять баллов обновив личный рекорд.



В сумме он набрал 241,31 балл (на два балла улучшил личное достижение) и стал победителем Кубка Тироля в Инсбруке. На этих соревнованиях в Австрии Васильев побеждает второй год подряд.



В этом сезоне Васильев выступал на двух этапах Гран-при: в Москве был восьмым, в Осаке — шестым. Именно Васильев будет представлять Латвию на Олимпиаде в корейском Пхенчхане после 14-го места на чемпионате мира-2017 весной этого года.



Латвийская фигуристка Никитина в Инсбруке после короткой программы была шестой, в произвольной программе показала лучший результат, в сумме набрала 159,77 баллов и заняла второе место. Соревнования в Инсбруке стали для нее третьими в сезоне, в котором она дебютировала на взрослом уровне.



Поскольку соревнования в Инсбруке не имели статус серии Вызова ISU, а имели более низкую категорию, результат Никитиной не пошел в зачет в борьбе за путевку на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.



В прошлом сезоне Ангелина Кучвальская заняла 22-е место на чемпионате мира, что позволило Латвии получить одно место на Олимпиаде-2018. Но в этом сезоне Кучвальская выступает хуже, чем в прошлом сезоне, поэтому возможен вариант, что путевка на Игры будет отдана Никитиной. В частности, в Таллине Кучвальская на вторых для себя соревнованиях сезона набрала 92,02 балла, а ранее в Минске — 107,20.