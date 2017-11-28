Торговцы в Латвии нередко недобросовестно пользуются желанием людей приобрести товары со скидками, заявила в эфире передачи "900 секунд" на телеканале LNT руководитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Байба Витолиня.

"Это одна из главных проблем латвийских магазинов, потому что люди очень любят скидки. Мы действительно любим товары со скидками. Эту привычку коммерсанты используют, в том числе предлагая ложные скидки. Наша природа так устроена, что мы предпочитаем купить товар, который стоит 700 евро, со скидкой в 400 евро, а не товар, цена которого честно указана в размере 400 евро", - сказала Витолиня.



В основном, такие проблемы выявляются в интернет-магазинах. Как рассказала руководитель PTAC, в течение двух лет центр изучал интернет-магазины. Выяснилось, что очень часто магазины вводит покупателей в заблуждение, завышая цену "до скидки" или предлагая товар "со скидкой" по той же цене, что можно купить у оригинального распространителя.



По словам Витолини, мониторинг дал результаты - 75% магазинов, которым центр сделал предупреждение, скорректировали цены.