На этой неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому ожидаются осадки - и в виде дождя, и в виде снега, а временами, особенно на востоке страны, может образоваться снежный покров, прогнозируют синоптики.

Еще в понедельник местами выглянет солнце, а все последующие дни будут пасмурными, с дождями и снегом. Больше всего осадков ожидается в четверг и пятницу, когда местами может образоваться снежный покров толщиной несколько сантиметров.



Температура воздуха в течение всей недели составит -2..+5 градусов.