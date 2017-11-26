На этой неделе в Даугавпилсе состоялся хоккейный турнир для детских команд U-10, игрокам которых еще не исполнилось 10 лет.

Помимо даугавпилсской команды в нем приняли участие и две рижские — «Марупе» и BHC.



Организовали турнир сами родители юных спортсменов.



Гостям из Риги пришлись по душе, как организация соревнований, так и инфраструктурные возможности ледового дворца.



Даугавпилсская команда заняла третье место.