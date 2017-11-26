18 декабря, в 18:00, в Латышском центре культуры Даугавпилса состоится большой благотворительный концерт, организаторами которого являются Uzticības fonds и фонд Ziedot.lv.

Музой концерта будет Илона Багеле, солистка Латвийской Национальной оперы, профессор факультета музыки и искусства ДУ которая даст яркий, незабываемый концерт. На концерте также выступят лучшие ученики оперной дивы.Концерт пройдет в поддержку проекта «Mazajām sirsniņām Latgalē» («Маленьким сердечкам в Латгалии»).Мы приглашаем всех неравнодушных людей, чтобы насладиться хорошим концертом и сделать доброе дело - помочь четырем детям из Латгалии (Даугавпилс, Балви) собрать средства на реабилитацию.Этих детей поразили болезни, которые лишают радости движения – детский церебральный паралич.В сердечках этих маленьких детей живет надежда, что они тоже однажды смогут стать такими, как их ровесники – найдут новых друзей, смогут вместе с ними бегать и играть, втайне немного пошалить и порадовать родителей добрыми делами.Подробная информация о детях -