Госпредприятие Latvijas valsts ceļi готовится начать дискуссии с самоуправлениями Латвии, чтобы передать в их ведение часть дорог государственного значения. Как сообщает LETA, в таком случае муниципалитетам придется за собственные деньги приводить местные дороги в порядок.

Как отметил директор Управления по развитию Latvijas valsts ceļi Гундар Кайнс, перенятие дорог в Латвии — не новинка. Например, недавно Рундальский край привел в порядок перенятый участок дороги возле Рундальского замка.



"Эти местные дороги у нас включены в классы самого низшего обслуживания. При этом зачастую для местных это основная дорога, по которой дети добираются в школу. Поэтому пройдут дискуссии о перенятии", — пояснил чиновник.



Как сообщил ранее министр сообщения Улдис Аугулис, в Латвии сейчас практически не используются дороги протяженностью примерно 4000 км. В основном это дороги местного значения и муниципальные дороги. Интенсивность их содержания будет значительно снижена.



Примерно для 200 км дорог, используемых интенсивно, класс содержания уже повышен. Это означает, что в зимний период их можно будет чистить чаще.



Аугулис согласен — состояние дорог в Латвии неудовлетворительное, дефицит средств на их ремонт составляет около 4 млрд евро. В 2018 году на ремонт дорог дополнительно выделено 25 млн евро. Эти деньги будут вложены в основном в ремонт региональных дорог протяженностью около 300 км.