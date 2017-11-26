1 декабря 2017 года в 16.00. в Центре Ротко, в преддверии празднования 100-летия Латвийской Республики и проведения мероприятий 2-го Латвийского международного биеннале керамики, латвийский Центр современной керамики в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-центром им. М.Ротко, откроет международную конкурсную выставку «Сундук воспоминаний» и объявит победителей выставки.

Выставка посвящена памяти великого латышского керамиста Петериса Мартинсонса (1931-2013), который в своей творческой деятельности многократно создавал «сундуки воспоминаний». В основном это была геометрической формы посуда небольшого размера, украшенная рельефными вмятинами и, довольно часто, яркой глазурью. В них художник увековечил свои воспоминания о местах и увиденных людях, как бы символически сохраняя их в памяти и не позволяя им улетучиться.



Для участия в выставке художники должны были предоставить свои воспоминания в глине, свои «сундуки воспоминаний» и дополнить их кратким описанием. На выставку было представлено 209 работ из 45 стран. Для отбора работ на выставку было приглашено международное жюри в составе: Валды Подкалне (Латвия), художница; Иевы Наглигни (Латвия), художница, куратор, Рижский музей фарфора; Мариса Чачки (Латвия), художник, куратор, Даугавпилсский Арт-центр им.Марка Ротко; Расы Стружиене (Литва), менеджер павильона керамики Паневежской городской художественной гелереи; Пилле Калевисте (Эстония), художница; Валентина Петько (Латвия), художник, куратор выставки, латвийский Центр современной керамики.



Работы на выставку отбирались по фотографиям и приложенным описаниям. Имена авторов работ членам жюри не были известны до самого конца голосования. Члены жюри, еще до открытия выставки, оценят присланные работы и определят 3 победителей. Победителям выставки будет предоставлена возможность организовать персональную выставку в Даугавпилсском Арт-центре им.Марка Ротко и следующим летом участвовать в симпозиуме керамического искусства “CERAMIC LABORATORY”.



Всего для выставки в Центре Ротко было отобрано 77 работ, в том числе 11 работ латвийских мастеров и 66 – зарубежных.



Конкурсную выставку «Сундук воспоминаний» в Даугавпилсском Арт-центре им.Марка Ротко можно посмотреть до 21 января 2018 года.