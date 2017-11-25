Конец года - это время подарков, когда мы больше покупаем товаров не только в традиционных магазинах, но и в интернете. Чтобы избежать задержек, «Latvijas Pasts» рекомендует клиентам вовремя оформлять свои посылки. О бандеролях почта в дальнейшем будет извещать при помощи СМС, и клиентам придется считаться с «заторами», пишет Diena.

«Ноябрь и декабрь - это период, когда почтовые предприятия по всему миру работают очень интенсивно, так как количество отправлений увеличивается в несколько раз. Самое важное, о чем надо помнить, это расстояние до страны адресата - чем больше оно, тем дольше посылка будет идти, особенно если между странами нет прямого воздушного сообщения.



Нужно учитывать, что посылки из интернет-магазинов Китая и других стран Азии идут в Латвию транзитом, через посредничество операторов разных стран, и в предпраздничный период срок доставки посылок может существенно возрасти.



Посылка может долго идти и между европейскими странами, если отправитель выбирает не прямое авиасообщение, а наиболее выгодный для себя путь, в том числе сухопутную перевозку. Такая посылка может задержаться на срок до двух недель», - рассказала представитель по общественным отношениям «Latvijas Pasts» Винета Даниэлсоне.