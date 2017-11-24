24 ноября в эфире программы "Диалог с городом" на радио Alise Plus - исполняющий обязанности руководителя Департамента спорта и молодежи городской думы Михаил Енбаев.
Опубликовано Alise Plus RADIO 24 ноября 2017 г.
Сегодня:Пятница,
Именины:Velda, Velta, Виктор, Максим, Степанида, Федор
24 ноября в эфире программы "Диалог с городом" на радио Alise Plus - исполняющий обязанности руководителя Департамента спорта и молодежи городской думы Михаил Енбаев.
Опубликовано Alise Plus RADIO 24 ноября 2017 г.
А вот на работу принимать никак нельзя.
А доверять можно и доверять до бесконечности.