На прошедшей пресс-конференции руководитель предприятия "Daugavpils siltumtīkli" Андрей Кузнецов рассказал о работе теплосетей в октябре.

По данным предприятия, долг физических и юридических лиц Даугавпилса перед предприятием на 1 октября составил 3 миллиона 18 тысяч евро. Примечательно, что за последнее время долг предпритию со стороны клиентов сократился на 140 тысяч евро.



Средняя температура в октябре составила +6,3 градусов, а средняя плата за тепло - 0,59 евро за 1 кв.метр.



В то же время, сумма в счетах у клиентов по городу очень разная. Александр Самарин, который исполняет обязанности руководителя предприятия жилищно-коммунального хозяйства, добавил , что в октябре средняя плата за отопление в домах, обслуживаемых ПЖКХ, составила 0,60 евро за 1 кв.метр. Если же говорить не об усредненных цифр, то самая большая цена за квадратный метр варьируется в пределах от 1,20 евро до 1,40 евро. Такая цена за тепло зафиксирована в тех домах, где установлены теплоузлы старого типа. Связано это с тем, что они работают независимо от температуры на улице, то есть в одном режиме, который определяют жильцы. Самая низкая цена за тепло зафиксирована в домах, где проведена полная реновация. Там стоимость тепла составила от 0,19 до 0,26 евро за 1 кв.метр.



Несмотря на явную разницу в суммах и эффект от утепления, горожане не спешат участвовать в полной реновации многоквартирных домов. В данном вопросе Даугавпилс существенно отстает от других городов Латвии.



Ввиду того, что в ноябре тариф на отопление вырос, счета для горожан в новом месяце будут для горожан выше.