Депутаты Сейма в четверг 23 ноября завершили работу над пакетом бюджетных законопроектов в окончательном чтении. В 2018 году планируется постепенно увеличить финансирование содержания автодорог, ввести соцстрахование представителей творческих профессий и делегировать правительству право определять размер доплат к семейным пособиям в зависимости от числа детей в семье.

Парламентарии в основном придерживались рекомендаций Кабмина и почти все поданные оппозицией предложения по выделению дополнительных средств на различные цели отклонили.



«За» проголосовало 58 депутатов, «против» было 35, депутат Эдвард Смилтенс воздержался, кроме того, депутат от нацблока Ингуна Рибена не участвовала в голосовании.



В бюджетный пакет было включено 30 различных законопроектов. Самый большой прирост финансирования, 235 млн евро, предусмотрен для сферы здравоохранения. Минобороны получит дополнительно 126,8 млн евро – так финансирование этой сферы достигнет требуемых договором об участии Латвии в НАТО 2% ВВП страны.



Поступления в консолидированный госбюджет 2018 года запланированы в размере 8,75 млн евро, расходы – в размере 8,95 млрд евро. Дефицит бюджета составит 1% ВВП.



Финансирование автодорог в будущем году увеличится за счет дополнительных поступлений от акцизного налога. Сейм утвердил поправки, гласящие, что если фактические сборы акцизного налога на нефтепродукты превысят планируемые, возникшую разницу направят на ремонт и содержание автодорог. А начиная с 2020 года финансирование отрасли будет расти на 5% ежегодно, если номинальный прогноз ВВП также вырастет не менее чем на 5%.

Правительству поручено до 1 июля 2018 года утвердить план постепенного увеличения финансирования автодорог, с тем чтобы оно в итоге достигло 80% поступлений акциза на нефтепродукты, доходов от налога на эксплуатацию транспортных средств и дорожного налога.



Оплата сверхурочного труда врачей, согласно поправкам к Закону о врачевании, с 2020 года будет производиться, как и в других отраслях. А до того будет расти постепенно. В 2018 году «нормальное продленное» рабочее время не сможет превышать 50 часов в неделю, а в 2019 году – 45 часов в неделю. За часы, отработанные сверх ставки (40 часов в неделю) в 2018 году нужно будет платить медикам по коэффициенту не ниже 1,2, а в 2019-м – не ниже чем 1,35.



На нормализацию оплаты труда медперсонала в 2018 году требуется дополнительно 7,7 млн евро, в 2019 году – 15,68 млн евро, а в 2020-м уже 20,48 миллиона.



Сейм утвердил поправки, которые распространяют государственную поддержку в приобретении жилья не только на семьи с детьми – с 2018 года участвовать в программе смогут и молодые спеицалисты до 35 лет с профессильнальным или высшим образованием. Ожидается, что ежегодно это будет примерно 1000 человек.



Цена продления видов на жительство в Латвии впредь составит 5000 евро. Сумму можно будет вносить по частям, начиная с 1000 евро при подаче заявления и затем по 1000 ежегодно.



Социальная поддержка артистов государством обойдется бюджету в полмиллиона евро. Работники творческой индустрии, не имеющие постоянного трудового контракта, смогут получить пособие в случае, если их доходы три месяца подряд или более окажутся ниже половины минимальной зарплаты. Претендовать на поддержку смогут те артисты, музыканты и художники, которые публиковали свои работы в течение последних трех лет. Маекимальный размер пособия равен минимальной зарплате, получать его можно не долее полугода в один календарный год. Предусмотрена и поддержка артистов на пенсии – на лечение и покрытие коммунальных издержек. В целом помощь смогут получить 175 лиц. Ремесленников, мастеров прикладного искусства это не коснется.



Кабинет министров будет той инстанцией, которая решит вопрос о размере доплат за каждого последующего ребенка в семьях с несколькими детьми. Сам же размер семейных пособий в будущем году не изменится. На пособия родителям в 2018 году выделят 28 млн евро, в 2019-м – 32 млн евро.



Сейм также постановил, что создание новых школ-интернатов после 1 января 2018 года запрещено. А издержки на содержание уже существующих с 31 декабря 2018 года будут покрывать самоуправления.



Компании, работающие в бизнесе азартных игр и использующие в год свыше 25 устройств (единиц оборудования), обязаны будут ежегодно платить пошлину в размере 400 тыс. евро. При меньшем числе устройств пошлина составит 120 тысяч. Текст поправок был скорректирован после того, как компании, зарабатывающие на онлайн-трансляциях азартных игр, пригрозили уводом бизнеса из Латвии. Изначально с них хотели требовать пошлин+у за каждый игорный стол, съемка которого ведется онлайн.



Ставка НДС на «характерные для Латвии» овощи и фрукты с будущего года станет ниже – 5% вместо 21%. Предложение ввести такую же льготную ставку для молока и молочных продуктов, а также хлеба и услуг общепита парламент отклонил, как и идею распространит льготу на свежую рыбу и мясо.



Предложение депутата Инта Далдериса («Единство») продолжить ежемесячно публиковать в Интернете размер выплаченных госслужащим зарплат вызвало бурные дебаты. Далдерис подчеркнул: норма действует 7 лет, затрагивает 100 служащих, и за все эти годы не поступило ни единой жалобы по этому поводу. В итоге депутаты его идею одобрили. Итоги голосования были встречены бурными овациями.



Большие дебаты вызвало предложение оппозиции о восстановлении Полицейской академии, поступившее к проекту среднесрочного бюджета от фракции Объединения регионов Латвии – парламентарии его в итоге отклонили. По словам депутата-«регионала» Яниса Рукса, академию нужно восстановить из-за нехватки кадров с соответствующим образованием в правоохранительных органах:



«Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в своем письме Кабинету министров обратила внимание на то, что значительное число работников правоохранительных органов получили свое профессиональное образование в Латвийской полицейской академии. А сейчас последовательной образовательной программы не существует. Личный состав с соответствующим образованием необходим не только Госполиции, но и Управлению по делам гражданства и миграции, Госслужбе пробации, Полиции безопасности и другим структурам. Учитывая все вышесказанное, Объединение регионов Латвии предлагает предоставить Министерству внутренних дел 70 тыс. евро для организации закупки с целью проведения предварительного исследования по вопросу востановления Полицейской академии».



За то, что правящая коалиция эту идею отклонила, оппозиционеры ее жестко раскритиковали. В частности, напомнили, что это глава МВД именно от партии «Единство» Линда Мурниеце в 2009-м распорядилась закрыть вуз. Глава фракции «Единства» Солвита Аболтиня возразила, что у Мурниеце выбор был невеликк или сокращать капдры, или ликвидировать академию. Кроме того, отмечает Аболтиня, МВД уже выбрало для обучения полицейских университет им. П. Страдиня. Набор курсантов будет уже в следующем году. А изуить вопрос, восстанавливать ли академию, МВД может «и без этих 70 ыитсяч евро», подчеркнула Аболтиня.



Депутаты оппозиции критиковали коалиционные партии и за недостаточное финансирование вузов. Тем не менее, на дополнительные бюджетные места в вузах Министерству образования выделили 187 тыс. евро, сообщает Латвийское радио 4.



И, наконец, не обошлось без курьезных ситуаций. Депутат Ивар Зариньш («Согласие») предложил выделить бюджетные средства, чтобы убрать из кабинета министров надпись «Один закон – одна истина для всех». А депутат Артус Кайминьш предложил не тратить бюджетные деньги. А сходить на выходных вдвоем в МК и убрать ее самим.