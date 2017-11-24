Из-за неосведомленности операторов Государственного агентства социального страхования (VSAA) жительнице Даугавпилса едва не выписали пенсию почти в четыре раза меньше той, что причитается. Историю о кругах чиновничьего ада, через которые пришлось пройти даугавпилчанке, осветило Латвийское радио 4.

В филиал VSAA 62-летняя жительница обратилась в прошлом году, чтобы узнать о своих перспективах после выхода на пенсию. До этого даугавпилчанка, как и многие латвийцы, уезжала на заработки в другую страну Евросоюза. В VSAA ей посоветовали прийти через год.



Она взяла номерок, попала к оператору, и спросила у этой женщины — вот, мол, такая ситуация, как мне быть на что надеяться, расскажите. Та посмотрела ее данные, сказала, что она пришла слишком рано, «приходите через год». Женщина с этим и ушла.



Вернувшись снова на родину через год, теперь уже этой осенью, 2017 года, даугавпилчанка вновь пришла в филиал VSAA. На этот раз она попала к другому оператору и была потрясена услышанным.



«Задав тот же вопрос, ей ответили: «Как вы так, пришли так поздно! У Вас 29 лет стажа. Чтобы получать более-менее нормальную пенсию, больше 200 евро в месяц, вам нужно 30 лет стажа. У Вас этого одного года нет, поэтому будете получать 80 с лишним евро в месяц». Она очень расстроилась. Стали искать по ее трудовой биографии этот лишний год. Оператор очень волновалась, спрашивала — «Может, у Вас есть этот год отработанный на территории России или Белоруссии, так как у нас заключены с ними договора, по которым признается стаж». Но эта женщина там никогда не работала. В Латвии у нее набирался 29 стажа, и никак иначе»..



После этого визита в VSAA даугавпилчанка обратилась в СМИ.



Пенсионерка в отчаянии рассказала: «Ну как так? Если б знала, я бы год назад, когда была в Латвии, осталась в стране и в ноги бы упала кому-нибудь, — только возьмите меня на работу! [Чтобы] доработать этот год, чтобы получить более-менее приличную пенсию». [...] Так вот сработал человеческий фактор».



В VSAA отчаявшейся даугавпилчанке также дали понять, что стаж, наработанный ею в Евросоюзе, ничем ей не поможет.



«У второго оператора, у которой она была осенью, она спрашивала: «Я вот сейчас работаю в Евросоюзе, неужели это никак не считается? Я официально работаю, плачу налоги». Ей сказали: «Нет, к сожалению. Вот если бы Россия или Белоруссия — тогда да, а вот Евросоюз вам [на стаж] никак не повлияет».



Был направлен официальный запрос в VSAA — действительно ли стаж, полученный в разных странах Евросоюза, невозможно суммировать? Оказалось, что информация, полученная даугавпилчанкой в филиале агентства, не соответствует действительности.



Оказывается, да, эти стажи можно суммировать. Те 29 лет, которые она отработала в Латвии плюс ее года, отработанные в другой стране Евросоюза, замечательно суммируются вместе и она получает латвийскую пенсию по нашим законам.