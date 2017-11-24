В среду Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. С 1 января 2018 года НДС на характерные для Латвии овощи и фрукты будет снижен с 21% до 5%. Что это значит для латвийских потребителей?

Какие овощи и фрукты могут стать дешевле?



Основная идея авторов поправок - при помощи налоговой скидки поддержать конкурентоспособность легального рынка сельскохозяйственной продукции. То есть налог может напрямую повлиять на цены на "традиционные" латвийские овощи и фрукты в магазинах. В список включены яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, арония, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника, а также картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и другая зелень.



При этом налоговая скидка не распространяется на термически обработанные продукты (например, замороженные, соленые или сушеные).



Авторы проекта полагают, что изменения ощутят на себе в первую очередь люди с низкими доходами.



Сколько можно будет сэкономить?



По оценке министерства земледелия, овощи, фрукты и ягоды подешевеют на 3-12%. Для покупателя это означает, что за ту же сумму денег можно будет приобрести не один килограмм картофеля, а 1,16 кг. Если допустить, что килограмм картофеля в магазине стоит примерно 0,35 евро, то после снижения НДС будет стоить 0,30 евро. Чеснок может подешеветь с 2,89 евро за кг до 2,51 евро за кг.



Килограмм моркови и лука подешевеет примерно на 5 центов, килограмм груш и яблок - примерно на 14 центов, килограмм огурцов - на 11 центов, килограмм томатов - на 12 центов. Все цены даны по ситуации на сентябрь 2017 года.



Отличное решение! Все довольны?



Нет. Банковские аналитики полагают, что это чисто популистское решение, которое на самом деле не поможет латвийским крестьянам и производителям сельскохозяйственной продукции. "Трудно представить себе еще более глупую, тривиальную цель политики, как снижение цен на отдельные овощи, - заявил в сентябре эксперт банка Luminor Петерис Страутиньш. - Продукты питания - это товар, который большинство людей перестают покупать не тогда, когда у них заканчиваются деньги, а тогда, когда он им уже не так сильно нужен. Да, бывают печальные ситуации, когда первыми заканчиваются деньги, но это задача социальной политики. Например, с 2002 по 2015 год возможность жителей Латвии покупать картофель (количество картофеля, которое можно купить на среднюю зарплату) увеличилась более чем в три раза, но потребление на душу населения сократилось на 40%. С ростом доходов люди начинают больше покупать другие продукты. Овощи, которые действительно типичны для Латвии, как правило, и так уже достаточно дешевы".



"Вместо того, чтобы строить технологически развитую экономику, мы погружаемся в провинциальный маразм", - резюмировал Страутиньш.



Эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гашпуйтис отметил, что повышение или снижение налогов - это политический выбор, однако похоже на то, что в данном случае политики очень хотят угодить людям. "В данном случае нет никаких объяснений, почему поддерживается именно эта группа, а не какая-то другая. Кроме того, большинство объяснений шиты белыми нитками. Если есть желание поддержать предпринимателей, то нужно усилить работу Продовольственно-ветеринарной службы и других надзорных органов, а не снижать НДС. Необходимо искать для предпринимателей другие поддерживающие меры, гораздо более эффективные", - сказал Гашпуйтис.



НДС на овощи и фрукты - хорошо. Какие предложения не прошли?



Сейм отклонил предложения депутатов изменить или расширить применение сниженной ставки НДС на хлеб, свежее мясо и рыбу, молоко, сливочное масло и другие молочные продукты, а также на услуги общепита и на компенсируемые медикаменты.