Традиционно в ожидании Рождества, Даугавпилсский центр искусств им.Марка Ротко приглашает детей в творческие Рождественские мастерские.
Всего будет возможность принять участие в трех тематических мастерских:
29 ноября - Мастерская керамики, под руководсвом художницы Уны Гура.
8 декабря - Мастерская по изготовлению поздравительных открыток, под руководством художницы Байбы Приедите. (с 6 лет)
15 декабря - Мастерская по изготовлению Рождественских украшений, под руководством художницы Байбы Предите. (с 6 лет)
Продолжительность занятий - 2 часа, с 17 до 19 часов.
Ввиду того, что количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по электронной почте baiba.priedite@daugavpils.lv. Необходимо указать имя, фамилию, дату участия и название творческой мастерской. Подробная информация по телефону 65430273.
Стоимость участия: 2,50 евро.
29 ноября - Мастерская керамики, под руководсвом художницы Уны Гура.
8 декабря - Мастерская по изготовлению поздравительных открыток, под руководством художницы Байбы Приедите. (с 6 лет)
15 декабря - Мастерская по изготовлению Рождественских украшений, под руководством художницы Байбы Предите. (с 6 лет)
Продолжительность занятий - 2 часа, с 17 до 19 часов.
Ввиду того, что количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по электронной почте baiba.priedite@daugavpils.lv. Необходимо указать имя, фамилию, дату участия и название творческой мастерской. Подробная информация по телефону 65430273.
Стоимость участия: 2,50 евро.