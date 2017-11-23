18 ноября в Даугавпилсском Олимпийском центре проходил 6-ой международный турнир Кубок Даугавпилса-2017 по женской вольной борьбе, посвящённый дню независимости Латвии.

Участие принимали команды из Литвы, Эстонии, Белоруссии и с латвийских городов. На ковёр выходило 152 спортсменки, из них 48 девочек из Даугавпилса, которые защищали честь не только нашего города, но и честь нашей страны. Самой юной участнице было всего лишь 4 года, самой старшей 18 лет.



Борьба была зрелищной и эмоциональной, каждая спортсменка хотела выиграть. Но побеждал сильнейший. У некоторых даугавпилсских девочек это были их первые соревнования, которые не испугались и выходили на ковёр с желанием победить, но не у всех хватало опыта, поэтому остались без медали. Но всё у них ещё впереди.



На турнире также выступали более опытные спортсменки, участницы, чемпионки, призёрки чемпионатов Европы и Мира по кадетам. Спортсменки были разделены на 2 возрастные категории: 1999-2003 год рождения и 2004 год рождения и младше.



Результаты даугавпилсских девочек-спортсменок из ДЮСШ и клуба "Victory-1":



1999-2003 год рождения:

46 кг

1- Екатерина Ермалёнок

3-Ирина Деделе

52кг

2-Сандра Фёдорова

63кг

1-Рамина Мамедова



2004 г. и младше:

15 кг

1-Виктория Шклярова (дочь Ирины Петровой)

2-Виктория Боровкова

20кг

1-Анастасия Яковлева

2-Таисия Фетисова

23кг

1-Милана Кадетова

2-Сандра Фелдмане

3-Мария Гайделе

26кг

2-Анастасия Петрова

3-Дарина Колодинская

30кг

1-Мария Соколова

2-Арианда Григорьева

38кг

2-Руслана Белоусова

42кг

1-Виктория Краста

55кг

2-Ника Страздиня

3-Елизавета Фетисова

58кг

1-Габриэла Курме

3-Кристина Белявская

+62кг

2-Мария Денисова



Были выбраны 3 спортсменки, которые были награждены специальным призом за лучшую технику: Анна Телегина (Литва), Виктория Вессо (Эстония), Элма Зейдлере (Латвия, Рига).



Спасибо родителям, болельщикам за то, что пришли и поддержали наших девчонок!



24 ноября 7 юных воспитанниц ДЮСШ поедут на свой следующий международный турнир в г. Лиепаю.