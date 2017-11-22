Завершился конкурс на обустройство публичного катка на площади Виенибас. Как и сообщал председатель самоуправления еще задолго до завершения закупочной процедуры, победителем была признана литовская компания "Šaltoji Banga".

Напомним, конкурс проводился дважды. Первый конкурс был закрыт без результата, так как на него не заявился ни один претендент.



В прошлые два года каток на площади обеспечивала даугавпилсская компания "Mikss Serviss", но ввиду недобросовестного выполнения условий договора, дума расторгла с этой фирмой трехгодичный договор раньше срока.



В этом году каток на площади будет установлен без посредников. Ответственность возложена на Управление коммунального хозяйства, поэтому каток городу обойдется дешевле.



Конечная сумма, которая уйдет из бюджета самоуправления, будет озвучена после заключения договора с литовской компанией.



Планируется, что каток на площади Единства начнет работу 9 декабря.