По инициативе даугавпилсских предпринимателей в период с 10 по 20 декабря в нашем городе пройдёт первая Даугавпилсская ресторанная декада, посвященная латгальской кухне.

В акции примут участие 7 заведений, каждое из которых разработает своё меню, но под единым девизом.



Главная мотивация для проведения данного мероприятия — заинтересовать жителей традицией питаться не только дома, но и вне его, а также познакомить даугавпилчан с разнообразной кухней.



К слову, эта традиция для Латвии не нова. Устроители мероприятия уже начали готовить буклеты и плакаты, которые в ближайшее время распространят по городу.