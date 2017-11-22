С учетом того, что минимальная зарплата в будущем году увеличится до 430 евро, в последующие годы постепенно будет расти и размер гарантированных государством алиментов, выплачиваемых из Гарантийного фонда средств на содержание. Алименты выплачиваются детям и совершеннолетним, которые продолжают получать образование в Латвии.

Это предусматривают принятые Сеймом в окончательном чтении поправки в законе о Гарантийном фонде средств на содержание. В будущем году алименты на ребенка в возрасте до 7 лет составят 23% от минимальной зарплаты или 98,90 евро, за ребенка от 7 до 18 лет — 27,5% от минимальной зарплаты или 118,25 евро, но не больше размера, установленного судом или соглашением об алиментах.



С 2019 года размер алиментов по делам, начатым после 1 января 2019 года, составит для детей до семи лет 24% от минимальной зарплаты или 103,20 евро, для детей с 7 до 18 лет, а также лиц от 18 до 21 года — 28,5% от минимальной зарплаты или 122,55 евро.



1 сентября вступили в силу поправки, предусматривающие выплату алиментов до 21 года, если молодой человек продолжает получать основное, среднее или профессиональное образование в Латвии.