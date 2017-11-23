SIA „Daugavpils ūdens” предупреждает владельцев, управляющих домами, а также обслуживающие организации и уполномоченных лиц о том, что за подготовку вводов водопровода, выпусков канализации и водомерных узлов к работе в зимних условиях, отвечает Клиент (п. 36 “Правил кабинета министров Nr.174“ “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”).

Чтобы не допустить замерзания вводов водопровода , водомерных узлов и выпусков канализации в зимний период просим своевременно утеплить подвальные помещения, а в случае необходимости, также водопроводные и канализационные трубы и водомерные узлы.



Напоминаем, что в случае замерзания все ремонтные работы, в соответствии с определенными границами обслуживания, производит эксплуатирующая организация за счет средств Клиента.



Дополнительную информацию можно получить по тел.:



654 21568 (Центр обслуживания клиентов)

654 24251 (Дежурный диспечер)

654 23961 (Водомерный отдел)