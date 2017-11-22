На открытый конкурс по реконструкции трамвайных путей в Даугавпилсе подали заявки два претендента.

Закупка состоит из двух частей. Первая часть предусматривает перестройку трамвайных путей на участке от ул.Виенибас до ул. Стацияс, а также на перекрестке ул. 18 Ноября и Вентспилс. Вторая часть предполагает реконструкцию трамвайной линии на участке от ул.Парадес до Крепости. Сумма договора пока не озвучивается.



Закупка была объявлена Даугавпилсским самоуправлением в рамках проекта по реконструкции трамвайных путей при поддержки Фонда Кохезии.